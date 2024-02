Romano: “Marsiglia, esonerato l’ex rosa Gattuso”

Ieri sera il Marsiglia ha perso 1 a 0 sul campo del Brest e ancora una volta getta punti importanti in chiave Europa. La sconfitta di ieri costa tanto a Gennaro Gattuso. Secondo Fabrizio Romano l’ex allenatore del Palermo e il suo staff sono stati esonerati e sono stati appena informati dal direttivo del club.

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.

Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024