«Ho grandi responsabilità, ho accettato con grande entusiasmo perché c’è una proprietà che vuole percorrere una strada difficile ed entusiasmante. Alle spalle c’è una città importante e una tifoseria che ha una storia recente di successi e disavventure: sono stato coinvolto in un bel progetto, non ho guardato la categoria ma solo il percorso da compiere. La difficoltà è cercare di venir fuori dalla Serie C per poi allargare gli orizzonti: sento vicina la famiglia De Laurentiis e abbiamo la città che ci sostiene. Lottiamo con le unghie e con i denti: c’è un cammino lungo da fare, si va avanti a testa bassa.Il mercato di Serie C? Non c’è mercato, è tutto molto statico. Le difficoltà economiche sono evidenti, siamo tutti toccati dal Coronavirus e bisogna fare attenzione ed avere rispetto: tutti vorremmo migliorare le nostre squadre ma non si può non tener conto di quanto sta succedendo. Per certe categorie è arrivato il momento della riflessione, di capire come si fa ad andare avanti».