Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, il cartellino dell’ex rosanero Javier Pastore pesa sul bilancio della Roma 13 milioni di euro. Per questo motivo i giallorossi, nonostante si sia vociferato di questa ipotesi, non possono permettersi di cederlo gatuitamente per non far fronte ai 4,5 milioni netti a stagione che il Flaco guadagna nella Capitale. Si tratterebbe di una maxi minusvalenza che peserebbe sul bilancio anche a fronte del risparmio per lo stipendio.