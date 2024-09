Rodriguez avvisa il Cesena: «A Palermo farà caldo come 10 anni fa»

Sono passati quasi dieci anni dal 19 ottobre 2014, giorno in cui Alejandro Rodriguez, conosciuto come “Peter Pan”, segnò il suo celebre gol su rigore al 61° minuto, portando il Cesena momentaneamente in parità contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera. Quella partita, finita 2-1 per i rosanero con il gol decisivo di Gonzalez all’ultimo minuto, lasciò un segno profondo nella memoria dei tifosi cesenati.

Rodriguez, oggi 33enne, vive ancora a Cesena, dove frequenta regolarmente lo stadio Manuzzi e studia per diventare procuratore sportivo. Tra un mese esatto, saranno passati dieci anni da quel giorno indimenticabile, e il ricordo è ancora vivido nella sua mente.

Rodriguez, tra un mese saranno trascorsi esattamente 10 anni da quella partita contro il Palermo. Cosa ricorda? «Due cose: l’ambiente e il caldo. Quel giorno lo stadio non era pienissimo (c’erano 14.000 spettatori, sabato ne sono attesi di più, ndr), ma vi posso assicurare che si sentivano, soprattutto quando l’arbitro fischiò il rigore per noi. Poi ricordo lo splendido gol dell’1-0 di Paulo Dybala, con un sinistro a giro incredibile, e anche un suo tunnel ai danni di Magnusson, che mi lasciò a bocca aperta».