Roberts presenta Como-Venezia: «Primo tempo con il Palermo uno dei migliori»

Il tecnico del Como Roberts, nel corso della conferenza stampa consueta, ha presentato quella che sarà la prossima sfida del club contro il Venezia.

Di seguito le sue parole:

«Oggi Patrick ha svolto la prima sessione completa di allenamento con la squadra. Vedremo come reagirà all’allenamento di oggi, ma sta migliorando, è possibile che venga in panchina. Oltre a Kone e Baselli stanno tutti bene, Chajia è stato malato, ora sta meglio.

Il Venezia è una delle squadre più forti, sono in forma. Sappiamo che sarà difficile, hanno uno dei migliori attacchi, perciò servirà disciplina e attenzione quando dovremo difenderci. Dovremo essere propositivi e aggressivi con la palla; se metteremo in campo ciò che abbiamo preparato, li metteremo in difficoltà.

Nsame è un giocatore nuovo, in un campionato diverso, le partite qui sono più tattiche. Lo abbiamo scelto martedì perché pensavamo che potesse aiutare la squadra a manovrare. Siamo contentissimi della sua prestazione, ha sfiorato il gol e ha corso molto.

Siamo consapevoli di questo. Naturalmente metteremo in campo tutto ciò che abbiamo per vincere, è molto importante fare tre punti in queste gare. Anche noi siamo una squadra top, ci sentiamo alla pari di queste squadre, il primo tempo con il Palermo è stato uno dei migliori da quando sono qua

Iovine ha fatto benissimo martedì, le sue statistiche fisiche sono state ottime. Conosciamo le sue qualità. In quella posizione abbiamo tanti interpreti con caratteristiche diverse, questo può essere un nostro punto di forza.

L’atmosfera contro il Parma è stata fantastica, e ovviamente anche contro il Lecco i tifosi sono stati speciali. Abbiamo segnato due gol sotto il loro settore a Lecco, avete visto quanto sono uniti i giocatori e i tifosi. Domani sarà un’opportunità per stare insieme, vogliamo che domenica ci sia tanta gente a tifare il Como».