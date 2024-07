Ritiro Palermo, secondo giorno a Livigno: si lavora sulla difesa, Ceccaroni fermo ai Box (VIDEO)

Inizia il secondo giorno di ritiro per il Palermo a Livigno. La squadra di Dionisi è scesa in campo per la seduta mattutina al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda.

La squadra è stata divisa in due gruppi: uno in campo e l’altro in palestra. In campo erano presenti i quattro portieri, Diakité, Peda, Aurelio, Buttaro, Lucioni, Corona e Graves.

Inizio delle esercitazioni col pallone, con i rosanero che si allenano sulle triangolazioni, migliorando il gioco di squadra e la precisione dei passaggi. Alle 9:50 l’allenatore Alessio Dionisi dirige i movimenti della linea difensiva a quattro, concentrandosi sulle situazioni di palla coperta e scoperta. I giocatori coinvolti nell’esercitazione sono Diakité, Graves, Peda e Aurelio, con Corona che funge da punta avversaria.

Buttaro prende posizione sulla destra e Lucioni al centro insieme a Graves. Lucioni, con la sua esperienza, parla molto e dirige i compagni, mostrando leadership e capacità di organizzazione difensiva. Fermo ai box Ceccaroni.

