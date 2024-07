Ritiro Palermo, secondo giorno a Livigno: partitella a tema, ecco gli schieramenti (VIDEO)

Il ritiro 2024/25 del Palermo è ufficialmente iniziato. I rosanero sono scesi in campo al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda di Livigno per la seduta pomeridiana, guidati dall’allenatore Alessio Dionisi.

I rosanero iniziano le esercitazioni col pallone. I giocatori, divisi in due gruppi, devono fare possesso palla in una zona ristretta del campo.

Possesso palla a tre tocchi in una zona più ampia di campo. Rosa: Broh, Graves, Peda, Buttaro; Vasic, Stulac, Ranocchia; Fella, Brunori, Di Francesco. Arancioni: Diakité, Lucioni, Damiani, Aurelio; Segre, Gomes, Saric; Insigne, Soleri, Di Mariano. Entrambe le squadre col 4-3-3 (senza portieri). Inizia la partitella a metà campo, le squadre sono le stesse dell’esercitazione precedente. In zona centrale sono concessi tre tocchi. Dionisi pretende ampiezza per creare spazi e fare gol. Sono tanti gli ‘urlacci’ del tecnico, ma anche i complimenti.

