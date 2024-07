Ritiro Palermo, Di Francesco: «Con Dionisi entusiasmo e partecipazione»

Quinto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Federico Di Francesco è stato protagonista della conferenza stampa odierna in casa rosanero.

Ecco le sue parole:

«Penso che si possa fare sempre meglio. Sono una persona autocritica, so che posso fare di più. Ho fatto 30 anni, penso di essere un ragazzo maturo, ho sempre i sogni. Il mio sogno è quello di far arrivare il Palermo più in alto possibile, è il sogno di tutti. Dobbiamo fare di più. La carriera di Dionisi parla da sola, ha un gioco offensivo, è giovane. Vedo entusiasmo e partecipazione, lavoriamo bene. Siamo all’11 luglio, c’è tempo e bisogna lavorare, poi penseremo alle partite ufficiali. L’anno scorso è stata una grande delusione per noi, dopo la Samp credevamo alla Serie A. Si respirava una bella aria, c’è voluto tempo per metabolizzare la sconfitta. Ora ci siamo ritrovati. Il gruppo era giovane la piazza ti porta a sognare».