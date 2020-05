Il Presidente del Cagliari Massimo Cellino, uno dei presidenti che spingeva maggiormente verso lo stop definitivo, torna a lamentarsi. Nel corso di un intervento al ‘BBC World Service’s World Football’, Cellino ha sottolineato nuovamente i rischi della ripartenza. Queste le sue parole: «La considero una decisione folle, è troppo per i calciatori. Da due mesi tutto è fermo, i giocatori non si sono potuti allenare in modo adeguato e ripartire così è pericoloso. Ricominciare giocando tre partite a settimana da subito non lo ritengo per niente idoneo. Se sono preoccupato? Sì lo sono, sia per i possibili infortuni e sia per il caldo estivo. In Italia avremo più problemi di quanto non li possano già avere avuti in Germania».