Juventus, Milan e soprattutto Inter si schierano contro la ripartenza del 13 giugno con la Coppa Italia. I nerazzurri, spiega la Gazzetta dello Sport, hanno definito questa scelta sulla ripartenza come ‘sconcertante’ e addirittura sarebbero arrivati a lanciare una provocazione: far giocare a Napoli, nella semifinale di ritorno, la formazione Primavera. La rabbia dell’Inter è data dal calendario fin da subito fitto di impegni, senza la possibilità di ripartire gradualmente. Un fastidio, come detto, condiviso (seppur in modo più leggero) da Juventus e Milan che vedono una Coppa Italia concentrata in 5 giorni come uno sforzo fin troppo considerevole a inizio ripresa. Alla semifinale di ritorno del 14 giugno potrebbe seguire, 3 giorni dopo, la finale di Coppa Italia a Roma. Poi, 3 giorni più tardi, il campionato: sia che si decida di partire dai recuperi della 25° giornata sia che si parta dalla 27°.