La Reggina, in attesa della promozione in Serie B, inizia a muoversi sul mercato, puntando in alto. Piace non poco Jeremy Menez, attaccante classe 1987, che si è ormai liberato dal Paris FF dopo una stagione in Ligue 2. Qualche settimana fa Menez aveva parlato di contatti in Italia nel corso di una diretta Instagram, alfredopedullà.com aggiunge che tutti i riferimenti italiani portano alla Reggina. Menez ha altre proposte ma tornerebbe volentieri in Italia dopo le esperienze con Roma e Milan. Si sta ragionando su un biennale ma bisogna trovare la quadratura, pertanto è giusto essere prudenti: confermiamo i contatti con il fratello-agente, capiremo più avanti se ci sono i margini. Ma siccome i contatti non possono essere smentiti, si tratta dell’ennesima conferma che – indipendentemente dall’accordo o meno – le ambizioni della Reggina sono molto alte, in attesa dell’ufficialità della promozione in B.