Il Resuttana San Lorenzo cambia denominazione.

Ecco la nota:

“Il Resuttana San Lorenzo ha attraversato 10 anni di vittorie e sconfitte, di gioie e delusioni, di crescita costante e di programmazione metodica verso il futuro. La nostra piccola realtà di quartiere ha pian piano imparato a muovere i primi passi, a vincere le prime sfide, a confermarsi nel tempo, sino a consolidarsi come seconda squadra della città di Palermo. Da Palermo e dal Palermo nasce la prima scintilla del nostro progetto: non abbiamo mai nascosto di essere prima di tutto tifosi, che amano il rosa ed il nero nel calcio dei grandi, e provano a prenderne ispirazione per rendere al meglio nel mondo dilettantistico. La storia del Resuttana San Lorenzo continuerà con il nome di Athletic Club Palermo, dentro al quale si racchiude tutto il senso della nostra passione. Ci siamo ispirati alla prima denominazione del Palermo Calcio, per rafforzare il legame identitario con le nostre origini. Al tempo stesso prenderemo in parte spunto dalla filosofia dell’Athletic Club B”.