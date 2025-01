Repubblica: “Un milione divide Pohjanpalo dai rosa”

Il Palermo prova ad accelerare per chiudere l’affare Joel Pohjanpalo. Le interlocuzioni con il Venezia proseguono, e c’è disponibilità a trattare da entrambe le parti. Come evidenziato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il finlandese resta la prima scelta del direttore sportivo Carlo Osti per rinforzare l’attacco rosanero.

Rispetto alla proposta iniziale, che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A, il Palermo ha alzato l’offerta, proponendo circa 3 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Il Venezia, dal canto suo, è disposto a scendere dai 6 milioni previsti dalla clausola rescissoria – un gentlemen agreement stipulato con il giocatore durante l’ultimo rinnovo – a una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

Le condizioni per l’accordo

La sensazione, come riportato da Tripi, è che un accordo possa essere raggiunto, dato che il Palermo sarebbe disposto a coprire quasi l’intera cifra della clausola rescissoria, ma con una formula che preveda il prestito ora e l’obbligo di riscatto a giugno. Tuttavia, questa soluzione non soddisfa pienamente il Venezia, che ha necessità di liquidità immediata per rinforzarsi nella lotta per la salvezza in Serie A.

Inoltre, per sostituire Pohjanpalo, il Venezia potrebbe puntare su un ex rosanero: Andrea Belotti è uno dei nomi più quotati. Per evitare che la trattativa si prolunghi fino all’ultimo minuto, si prevede che una decisione possa essere presa entro venerdì prossimo.

Altre operazioni in entrata e uscita

Parallelamente all’affare Pohjanpalo, il Palermo cerca un terzo portiere per affiancare Sirigu e Desplanches, considerando la lungodegenza di Alfred Gomis e Francesco Di Bartolo, e la partenza di Manfredi Nespola in Serie D.

Con il ritorno di Alexis Blin nella lista degli over, il Palermo ha un solo slot disponibile per un nuovo ingresso. Se Pohjanpalo dovesse arrivare, il club dovrebbe liberare un posto tra i giocatori esperti. Dario Saric, che interessa a Cesena e Salernitana, e Roberto Insigne, nel mirino del Bari, sono i principali indiziati alla cessione.

La partenza di Henry, che rientrerebbe al Verona al termine del prestito, è strettamente legata all’arrivo del finlandese. Sul fronte difensivo, Osti e Dionisi stanno valutando l’acquisto di un giocatore esperto e versatile, mentre sulle fasce il club potrebbe confermare Lund, Di Francesco, Pierozzi e Diakitè.

Tra gli under, Buttaro, Peda e Appuah sono destinati a partire per trovare più spazio e continuità in altre squadre.