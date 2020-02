L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del Trapani, scosso dal caso Biabiany. Al momento della sostituzione nella sfida contro la Cremonese, si rivolge verso i 200 tifosi presenti nel settore ospiti, e fa segno loro di star zitti. Un gesto inopportuno, che ha prima scatenato l’ira dei sostenitori granata (già delusi per l’andamento della gara), e poi aperto un vero e proprio processo mediatico sul web. La gente di Trapani ovviamente non gli vuole perdonare lo sgarbo, e ieri Biabiany si è presentato in sala stampa. «Ero nervoso per come stavano andando le cose in campo, è successo solo per questo. Non sarò mai uno che dice di non rendere per la posizione in campo. Ho giocato in tanti ruoli, c’è ancora tanto tempo davanti a noi e adesso fisicamente sto benissimo. Nelle prossime 14 partite, penso di poter fare la differenza. Noi crediamo eccome nella permanenza in serie B e già sabato, contro lo Spezia, dovremo riscattare la prestazione di Cremona, anche se sappiamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato».