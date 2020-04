L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui nuovi provvedimenti promossi da Musumeci per arginare l’emergenza Coronavirus. Il presidente della Regione siciliana scommette sull’uso delle mascherine per tutti, ma solo all’interno dei negozi. Nei prossimi giorni, i controlli saranno più serrati al fine di evitare che i siciliani raggiungano le seconde case in campagna. Esteso ai giorni festivi l’obbligo di abbassare le saracinesche dei negozi di alimentari e di qualsiasi attività negozio (ad eccezione di edicole e farmacie).