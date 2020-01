L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul gol ritrovato da Ferdinando Sforzini. Non segnava da Palermo-Corigliano, il 3 novembre scorso, pochi giorni prima di farsi male. Una rete, quella realizzata domenica, talmente voluta e talmente importante che l’attaccante di Tivoli è andato incontro ai mille rosanero sugli spalti a Ragusa e ha rispolverato la sua esultanza del tagliagole. Un gesto che negli ultimi gol aveva anche deciso di accantonare. «Ho realizzato un gol molto importante – ha detto nel post partita – e ci tenevo a esultare in quel modo. Quando un gol porta i tre punti è fondamentale». A distanza di un giorno dalla partita le sensazioni di Sforzini non si sono attenute. Ieri pomeriggio, infatti, ha postato su Instagram la foto della sua corsa verso la gradinata rosanero commentando in modo secco: «Adrenalina pura». La voglia di riprendersi quello che ha perso quando è rimasto fuori è tanta e anche quella di cancellare le voci sul suo conto. Commenti e critiche che lo hanno colpito al punto di togliersi subito un sassolino dalla scarpa dopo avere ritrovato il gol. «Questa rete è il frutto del lavoro delle scorse settimane – ha sottolineato l’attaccante – sono stato penalizzato dall’infortunio proprio nel momento in cui stavo entrando in forma. Adesso sto bene, anzi volevo precisare che mi ha dato anche fastidio leggere che ero in condizione precarie. Dopo l’infortunio era importante dimostrare che posso fare parte di questa squadra e di questo progetto». Quattro giornate dopo il rigore fallito col Troina Sforzini ha nuove certezze e i rosanero sono tornati a cinque punti di vantaggio sui campani.