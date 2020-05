L’edizione odierna di “Repubblica” parla della rete di solidarietà a Palermo per l’emergenza Coronavirus. Dal bambino che ha regalato tutti i risparmi del suo salvadanaio alla grande catena di supermercati, tutti hanno contribuito. Versamenti da ogni tipo, da 3,50 a 25mila euro. Un bambino di sette anni ha chiesto ai genitori di aiutarlo a rompere il suo salvadanaio per regalare tutta la somma che c’era dentro. In tutto 8,50 euro versati sul conto corrente del Comune con il messaggio «per aiutare chi ha bisogno». La Grimaldi Lines ha donato 20mila euro. Ogni giorno arrivano nuovi versamenti sul conto corrente del Comune dedicato all’emergenza coronavirus – scrive il quotidiano -. Anche la cifra più piccola serve ad aiutare la macchina più grande degli aiuti.