Repubblica: “Palermo, i colpi dal mercato saranno quattro?”

Alessandro Geraci per Repubblica Palermo oggi rivela che il Palermo, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Carlo Osti, sta pianificando una serie di mosse di mercato per rafforzare la squadra su più fronti, mirando a superare le attuali difficoltà. Partendo dalla porta, la squadra si sta già muovendo per trovare un sostituto affidabile dato che Desplanches, attualmente infortunato, non sta convincendo. Sirigu prenderà il suo posto contro il Modena, ma le prestazioni sotto tono in Coppa Italia non hanno rassicurato la dirigenza.

Un ritorno di fiamma si verifica per Marco Silvestri, trentatreenne della Sampdoria, già considerato in estate, ora nuovamente sul tavolo delle trattative. Il Venezia si inserisce nella discussione, potenzialmente interessato a uno scambio di portieri che includerebbe Jesse Joronen, seguito anche dal Palermo.

Il ruolo di terzino sinistro vede poche opzioni valide oltre a Lund e Ceccaroni, quest’ultimo impiegato fuori posizione. Gianni Di Chiara, palermitano, rientra nei radar e potrebbe optare per un ritorno a casa, nonostante l’interesse di Catanzaro e Salernitana.

In mezzo al campo, Dario Saric appare in partenza. Il centrocampista bosniaco ha attirato l’attenzione di più club, tra cui Frosinone e Cesena, ma anche Sampdoria e Salernitana sembrano pronte a entrare nella corsa.

Infine, l’attacco del Palermo necessita di nuovi innesti per aumentare il bottino di gol. Tra i nomi considerati ci sono Antonio Raimondo e Christian Gytkjaer, entrambi attualmente al Venezia. Raimondo, in prestito dal Bologna, attira l’interesse anche della Salernitana, mentre Gytkjaer, dopo una promettente stagione di Serie A, è caduto fuori dai piani di Di Francesco. Il Palermo e la Cremonese sono in competizione per il danese, con quest’ultima particolarmente interessata a Matteo Brunori.