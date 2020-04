L’edizione odierna di “Repubblica” parla degli interventi del comune di Palermo che tardano ad arrivare. Soltanto ieri è stato firmato il contratto con la società Day per i buoni pasti, e il regalo di Pasqua sarebbe solo per pochissimi. Le domande completate online sono 5115 ma quelle confermate, perché controfirmate, solo 1876. Ugo Forello, consigliere ex M5S oggi Oso, ha contestato i termini: «Il sistema non tiene conto del nucleo familiare, dunque un single che guadagna fino a 560 euro è paragonato a un capofamiglia che a figli a carico. Questa non è giustizia sociale. Il criterio va rivisto».