Repubblica: “Palermo Brunori è un mistero, salta l’amichevole e si trincera nel silenzio”

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” si sofferma sul mistero Brunori in casa Palermo.

Dopo le dichiarazioni post-sconfitta contro il Venezia, in cui Brunori ha parlato della pressione di giocare nel Palermo, il capitano rosanero è rimasto in silenzio. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna foto o indizio sui social. Questo silenzio ha alimentato speculazioni, soprattutto dopo il forfait dell’ultimo minuto nell’amichevole contro il Leicester, vinta dal Palermo 1-0, a causa di un affaticamento muscolare.

La situazione tra il Palermo e Brunori è ormai tesa. Il giocatore vuole andarsene, ma il club ha fissato un prezzo di circa 8 milioni di euro, scoraggiando i potenziali acquirenti. L’unica offerta concreta, di 5-6 milioni dalla Cremonese, è stata rifiutata perché considerata insufficiente e proveniente da una diretta concorrente per la Serie A.

Nonostante le speculazioni, Brunori ha effettivamente subito un affaticamento muscolare che ha richiesto accertamenti e un programma di allenamento personalizzato. L’allenatore Alessio Dionisi ha dichiarato: “Ha avuto un problemino, niente di grave. Spero di averlo disponibile per la prossima partita per farlo allenare”. Brunori si è allenato separatamente, non potendo assistere all’amichevole contro il Leicester nemmeno dalla tribuna.

Dopo la semifinale persa contro il Venezia, Brunori non si è più espresso pubblicamente. Ha manifestato il desiderio di giocare in Serie A, ma le offerte concrete dalla massima serie non sono arrivate. Alla presentazione ufficiale, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha detto che “Brunori è al centro del progetto tecnico”, ma il silenzio del capitano e la sua assenza nelle conferenze stampa indicano una situazione incerta. Anche sui social, Brunori ha smesso di condividere momenti legati al Palermo, concentrandosi invece sulla vita familiare e la nascita della figlia.

Nel frattempo, il Palermo ha acquistato Thomas Henry, un attaccante fisicamente strutturato per il ruolo di perno centrale. Tuttavia, la situazione con Brunori dovrà risolversi rapidamente, poiché molte decisioni di mercato dipendono da questo. Il club continua a monitorare altri reparti, con richieste per Nedelcearu e interessi per Ceccherini e Martegani.