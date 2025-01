Repubblica: “Osti conferma Dionisi e punta su Brunori: «È il nostro capitano il primo acquisto»”

Nella recente conferenza stampa, il nuovo direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, delineato da un articolo su Repubblica Palermo, ha espresso chiare linee guida per il futuro del club. Confermando un approccio di rafforzamento della squadra piuttosto che una completa rivoluzione, Osti si è presentato con determinazione e una visione chiara, sostenuto dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.

Durante l’evento, che ha avuto luogo alla presenza di numerosi giornalisti e ha superato l’ora di durata, Gardini ha espresso rammarico per i risultati finora ottenuti nella stagione, riconoscendo le difficoltà incontrate da De Sanctis e Migliaccio nel risolvere i problemi emergenti. “Non ci sono colpevoli o capri espiatori,” ha affermato Gardini, sottolineando l’impegno del club nel trovare soluzioni efficaci.

La scelta di confermare Alessio Dionisi come allenatore è stata descritta come inusuale ma basata su “motivazioni forti”, con Dionisi che continua a godere della fiducia della squadra e segue il progetto con convinzione. Osti, da parte sua, ha osservato varie partite del Palermo e, nonostante le sfide, vede nel club e nella città un fascino particolare che lo ha spinto ad accettare il ruolo.

Osti ha sottolineato l’importanza di avere libertà di azione, garantita anche da una condivisione delle scelte con la proprietà e con il direttore tecnico globale del City Football Group, Riccardo Bigon, il quale, però, “influisce zero nelle nostre scelte”. Questa autonomia, insieme alla possibilità di intervenire sul mercato, rappresenta per Osti un’opportunità per imprimere la sua impronta alla squadra.

Inoltre, Osti ha già iniziato a incontrare i giocatori individualmente, iniziando con Brunori, a cui ha chiesto di riappropriarsi del suo ruolo di capitano. Questo dialogo ha rivelato una squadra motivata e pronta a superare il momento difficile, con Osti che vede nel recupero di Brunori e in operazioni di mercato mirate le chiavi per invertire la rotta del campionato.