L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla tragica scomparsa di Roberta Siragusa.

Spunta una nuova ipotesi sulla causa della sua morte: nei polmoni della ragazza ci sono tracce di fumo e ciò porterebbe all’ipotesi che fosse ancora viva quando è stata cosparsa di benzina e incendiata.





«Senza parole. In certi momenti si vorrebbe solo stare in silenzio e piangere sommessamente un dolore indicibile, inaudito – ha detto l’arcivescovo di Palermo – Un corpo che aveva il fuoco della vita e si apriva al fuoco dell’amore è davanti noi, sfigurato dalle fiamme della violenza. Se il cuore non arde di amore divampa il fuoco devastante della violenza».