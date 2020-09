L’edizione odierna de “La Repubblica”, si occupa dell’emergenza coronavirus in Itlia.

In particolare preoccupa l’aumento dei casi registratosi nelle ultime 24 ore: 1.907 con poco meno di 100mila tamponi. Il virus che i giovani hanno preso in vacanza ora circola in casa. Ad ammalarsi sono genitori e nonni. L’eta media, secondo il rapporto degli esperti, è salita a 41 anni.

«L’epidemia è in lento e progressivo peggioramento – scrivono gli esperti nel loro rapporto -. I focolai sono arrivati a 2.397, 698 in più della settimana scorsa. Siamo pronti all’attivazione di ulteriori interventi in caso di ulteriore peggioramento».