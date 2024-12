Repubblica: “La prima assoluta dei rosa a Carrara. Bivio pericoloso nel nome di Baldini”

Baldini, oggi alla guida del Pescara in Serie C, è stato un simbolo per entrambe le piazze, capace di lasciare un segno profondo grazie alla sua filosofia e al suo carattere deciso. Proprio il tecnico toscano rappresenta il filo conduttore di una partita che evoca ricordi, successi e promesse non mantenute, dal Palermo promosso in B sotto la sua guida al progetto ambizioso lasciato a metà.

Nell’edizione odierna di Repubblica Palermo, Alessandro Geraci ripercorre le vicende che uniscono Palermo e Carrarese, protagoniste di una sfida inedita allo stadio dei Marmi. Una partita che non è solo una tappa del campionato, ma anche un intreccio di storie, dal mercato che ha visto passaggi come quelli di Petermann e Valente, alla figura carismatica di Silvio Baldini, ex allenatore di entrambe le squadre.

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Carrarese, in programma fra tre giorni allo stadio dei Marmi, in un clima rovente con la curva ospiti sold out. Per i rosanero, guidati da Dionisi, sarà una prima assoluta contro una squadra con cui condivide più di quanto si possa pensare, non tanto per i trascorsi di mercato – come i passaggi di Petermann, Bentivegna e Valente – quanto per la figura carismatica di Silvio Baldini.

L’ex allenatore, che ha lasciato il segno in entrambe le piazze, è ora alla guida del Pescara in Serie C, dove sta inseguendo l’ennesima impresa con il primo posto in classifica. Baldini, personaggio dal carattere forte e dallo spirito sognatore, è ricordato a Palermo per aver conquistato la promozione in Serie B nel 2022, un traguardo raggiunto dopo aver preso la squadra al quinto posto e guidato i rosanero fino alla vittoria nei playoff contro il Padova.

La sua avventura a Palermo terminò bruscamente poco dopo l’arrivo del City Football Group, in un’estate segnata da divergenze con la nuova proprietà e dalla sua famosa dichiarazione: «Scelgo la dignità, non credo nel progetto». Un addio che riecheggia la sua prima esperienza rosanero, conclusa nel 2004 per profonde divergenze con Zamparini.

Anche a Carrara, Baldini ha lasciato un’impronta indelebile. Tornato nel 2017 dopo una prima esperienza negli anni ’90, guidò la squadra in due stagioni di successi culminate con spareggi playoff e un secondo posto in classifica, nonostante le difficoltà finanziarie della società. La sua filosofia lo spinse ad allenare senza stipendio, libero da vincoli e pressioni, dimostrandosi un tecnico unico nel suo genere.

Oggi Baldini è concentrato sulla promozione del Pescara, ma la sua figura aleggia su questa sfida, che vedrà Palermo e Carrarese fronteggiarsi per proseguire i rispettivi percorsi di crescita. Un confronto tra due realtà diverse, ma legate dal passaggio di un uomo che ha saputo conquistare il cuore delle due città con il suo carisma e la sua visione di calcio.