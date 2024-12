Repubblica: “Dionisi vuole dimenticare la Carrarese: «Con il Catanzaro una squadra diversa»”

La sfida tra Palermo e Catanzaro rappresenta un banco di prova cruciale per i rosanero, chiamati a riscattarsi dopo la deludente sconfitta contro la Carrarese. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, oggi in edicola, il tecnico Alessio Dionisi potrebbe optare per cambiamenti significativi, sia per l’infortunio di Diakité sia per correggere il netto passo indietro visto nell’ultima partita.

“Abbiamo fatto tre passi indietro. Ora non è più tempo di chiacchiere, dobbiamo parlare con i fatti,” ha dichiarato Dionisi, consapevole dell’importanza di questa partita, non solo per la classifica ma anche per ritrovare fiducia.

Le possibili soluzioni tattiche

Con Diakité indisponibile, Dionisi valuta diverse opzioni. Da una parte, l’impiego di Di Mariano come esterno destro, più avanzato ma efficace nella costruzione a tre con Baniya, Nikolaou e Ceccaroni. Dall’altra, l’eventuale schieramento di Buttaro, più difensivo ma meno adatto a spingere sulla fascia.

Le scelte in difesa influenzeranno anche l’attacco. Se giocherà Di Mariano, Le Douaron potrebbe agire vicino a Brunori, mentre Lund potrebbe occupare la fascia sinistra. Con Buttaro, invece, potrebbero partire dal primo minuto Insigne, Brunori e Di Francesco, un trio che Dionisi non esclude di vedere in campo insieme.

A centrocampo, Gomes rischia di lasciare il posto a Segre, Ranocchia e Verre, una scelta che non dipende dall’errore decisivo contro la Carrarese. “Gomes e Desplanches hanno entrambi dimostrato grande crescita e personalità,” ha sottolineato l’allenatore, ribadendo la fiducia nei giovani.

Una sfida tra opposti momenti

Se il Palermo cerca di ritrovare equilibrio e compattezza, il Catanzaro arriva al Barbera con entusiasmo e fiducia, forte di un’identità ben definita e di un punto in meno in classifica rispetto ai rosanero. “Hanno fatto più gol di noi e perso meno partite,” ha ammesso Dionisi, lodando il lavoro del collega Fabio Caserta.

Per il Palermo, questa partita rappresenta molto più di tre punti. Serve dimostrare di essere una squadra capace di lottare e reagire, “mettendo in campo più degli avversari per ottenere il risultato a tutti i costi”.