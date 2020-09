L’edizione odierna di “Repubblica” parla della vicenda Suarez.

Parla lui, l’esaminatore. Lorenzo Rocca, 48 anni, indagato «per aver rivelato i contenuti della prova orale del 17 settembre » di Suarez; per aver sottoscritto il certificato «attestando falsamente di aver proceduto alla verifica della conoscenza della lingua italiana al livello B1, quando la verifica di tale conoscenza era fittizia». La procura è certa che «modalità e temi della prova erano stati predeterminati e resi noti all’esaminando» per ordine della rettrice e del direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia. «La commissione è formata da due persone. Suarez lo abbiamo ascoltato in due». Spina diceva che Suarez “non spiccica una parola”, ma lei lo ha certificato B1 “con abilità linguistiche tali da sapersi gestire in situazioni ampiamente prevedibili della vita sociale e lavorativa”. È un B1, Suarez? «Questo punto è molto importante. Ma è anche un punto centrale dell’indagine e non posso rispondere. L’ho fatto, ma davanti al pm».

Spina dice che Suarez è “un A1 pieno proprio”, un principiante, uno che “non coniuga i verbi, parla all’infinito”. «No guardi, quel riferimento al fatto che Suarez parlasse solo per verbi all’infinito non corrisponde a quello che abbiamo constatato. Non l’ho sentito solo con le mie orecchie: come le dicevo gli esaminatori sono sempre in due, e in due abbiamo sentito più volte il candidato coniugare correttamente i verbi».