Repubblica: “Blin abile e arruolato, Desplanches è pronto. Dionisi ritrova i suoi pezzi mancanti”

Il mercato invernale del Palermo parte dai rientri interni. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il ritorno al centro del progetto di Matteo Brunori e il recupero di Alexis Blin rappresentano i primi rinforzi per Alessio Dionisi. A questi si aggiungono i rientri di Federico Di Francesco e del portiere Sebastiano Desplanches, che potrebbero fare la differenza nella seconda parte della stagione.

Blin, il leader a centrocampo

Il primo vero rinforzo sarà Alexis Blin, fermo dallo scorso settembre per una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Operato in Finlandia e seguito da un rigoroso percorso di recupero con l’Isokinetic medical group, il francese è tornato in gruppo e potrebbe essere convocato già per la gara di domenica contro la Juve Stabia.

Arrivato dal Lecce, dove era capitano, Blin aveva già mostrato la sua versatilità giocando da mezzala, vertice basso e centrale accanto a Claudio Gomes. Il suo ritorno offrirà a Dionisi una risorsa tecnica e caratteriale fondamentale per il centrocampo rosanero.

Brunori, il bomber ritrovato

Matteo Brunori è pronto a tornare protagonista. Finora, con 2 gol in 21 giornate (di cui solo 6 da titolare), non ha replicato l’exploit della scorsa stagione, quando chiuse con 17 reti. Tuttavia, come già avvenuto in passato, l’attaccante italo-brasiliano ha dimostrato di sapersi esaltare nella seconda metà del campionato, e il Palermo conta sui suoi gol per risalire in classifica.

Desplanches e Di Francesco: opzioni preziose

Il portiere Sebastiano Desplanches, recuperato da un infortunio al retto femorale, è già tornato in panchina contro il Modena. Dionisi dovrà decidere se confermare Sirigu o affidargli i guanti da titolare.

Federico Di Francesco, fermo dal 26 dicembre per una lesione al bicipite femorale destro, è tornato in gruppo e potrebbe essere convocato per la Juve Stabia, a patto che superi i carichi di lavoro settimanali.

Dubbi su Insigne

Resta in dubbio Roberto Insigne, fermatosi per un risentimento muscolare alla vigilia della sfida con il Modena. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Con questi rientri, il Palermo potrà contare su nuove risorse interne che, unite a eventuali rinforzi dal mercato, potranno rilanciare le ambizioni rosanero nella seconda parte della stagione.