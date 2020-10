L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus nel calcio. Si allunga la lista delle partite rinviate: ieri è arrivato lo stop alla gara under 21 Italia-Islanda a causa della positività di Gabbia e Plizzari.

Non si fermano le polemiche attorno Juventus-Napoli. De Luca, governatore della Campania, attacca il presidente della Juventus, Agnelli: «Il Napoli non è partito perché era in quarantena. La Juventus, attraverso il presidente Agnelli, ha fatto una dichiarazione penosa e imbarazzante. Non sono neanche arrivati i ringraziamenti all’Asl o al Napoli per non aver contagiato Ronaldo».





Adesso tornano i dubbi sul derby Inter-Milan, considerando le positività riscontrate all’interno dei due club meneghini.