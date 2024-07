Come si apprende dal sito della Lega B, la Reggiana ha depositato il contratto di Meroni, difensore classe ’97 ex Cosenza.

Alla Reggiana ritroverà William Viali, anche lui ex tesserato dei lupi. Nell’ultima stagione in Serie B con la maglia del Cosenza, Meroni ha collezionato 24 presenze fra campionato e Coppa Italia per un totale di 2124 minuti giocati.