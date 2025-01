Reggiana: si valuta la possibilità di un dossier per gli errori arbitrali e del VAR

La Reggiana vorrebbe alzare la voce dopo alcuni errori degli arbitri e del Var. Secondo quanto raccolto da “La Gazzetta di Reggio“, il club emiliano, prossimo avversario di campionato contro il Palermo, starebbe pensando di presentare un dossier ufficiale direttamente al Responsabile della CAN Gianluca Rocchi, al quale comunque è già stata fatta presente una serie di incongruenze e di valutazioni non omogenee di fatti occorsi in campo.

A far discutere sono stati diversi episodi a partire dalla gara contro il Cesena dello scorso 23 novembre, quando, al minuto 83’, non viene assegnato un presunto rigore per un fallo di Mendicino su Gondo al limite dell’area. Polemiche anche per un altro penalty non concesso contro il Mantova, così come alcuni gol di Portanova annullati dal Var contro Cremonese e Modena. Infine la sfida di sabato contro la Salernitana, con Ignacchiti espulso al 51’: il fallo viene sanzionato con il cartellino giallo, tramutato in rosso in seguito al richiamo di Ayroldi al monitor del VAR, ma è poi solo giallo per il campano Cerri in un’azione successiva.