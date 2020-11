«Quanto è importate l’aver fatto gol? Penso sia la cosa più importante per un attaccante ,ma lo è altrettanto vincere.

Per me era più importante perché è una dedica speciale per mia nonna che è morta da poco ed era siciliana. Era di Piazza Armerina e le sarebbe piaciuto vedermi giocare nel Palermo».





Queste le parole di Nicola Rauti, attaccante del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match contro la Paganese.