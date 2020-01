La partita tra Inter-Cagliari sicuramente non è stato un match facide da gestire per il fischietto arbitrale Manganiello, il clima a fine partita è diventato incandescente. Sul web gira un video in cui Andrea Ranocchia, difensore dei nerazzurri avrebbe anche sputato verso il quarto uomo. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” l’episodio adesso potrebbe essere giudicato dalla prova tv, il difensore rischia una stangata. Di seguito il video: