L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’addio di Claudio Ranieri alla Sampdoria.

Per la panchina blucerchiata adesso il candidato forte è diventato Roberto D’Aversa, già sondato dal presidente Ferrero. O, in alternativa, gli ex Giuseppe Iachini e Marco Giampaolo, insieme a Luca Gotti e Giovanni Stroppa.





«Oggi ho detto alla squadra che non rimarrò per un altro anno – ha chiuso Ranieri -, ma voglio ringraziare tutti, soprattutto i giocatori, davvero con il cuore. Sono stati meravigliosi, in particolare l’anno scorso, quando mandavamo loro le mail per farli lavorare a casa. Ci siamo salvati grazie alla loro professionalità. Spero di essere stato un allenatore che è piaciuto ai tifosi». «Sin dal primo incontro – ha spiegato Ferrero – abbiamo sempre rispettate tutte le scelte e le richieste di Ranieri e quindi prendiamo atto anche di questa sua decisione. Dire che ci ha sorpreso non è corretto: queste situazioni fanno parte delle trattative del calcio quando ci sono delle scadenze di contratto, quindi si è sempre preparati a ogni tipo di finale. Ci dispiace, ma il rispetto reciproco non va mai messo in discussione e non lo è neppure in questa situazione, così come le idee, le prospettive e i contenuti di ognuno di noi».