Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe Raffaele, tecnico del Catania, si è espresso così in merito alla prossima sfida di campionato contro il Bari:

«Rialziamo subito la testa. Ci vuole una grande reazione, riprendendo la corsa. Sapevamo che saremmo stati attesi da un calendario difficile. Mi dispiace il passivo, ma anche quando nel primo tempo perdevamo 3-1 io ho visto un buon Catania, siamo stati sfortunati e puniti in maniera esagerata.





Pensiamo al Bari, non è onorevole perdere 5-1 ma abbiamo tutta la possibilità in questi quattro giorni di trasformare la rabbia in energia positiva per domenica».