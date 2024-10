Qual. Europei U21: la Polonia domina, Kosovo battuto 0-4. Peda in campo per 90′

La Polonia di Patryk Peda passeggia in casa del Kosovo. Per la nazionale U-21 del centrale rosanero, che gioca per tutti i 90′, la gara si mette subito in discesa. La sblocca Mariusz Fornalczyk, che al 21′ porta avanti gli ospiti. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo: Filip Szymczak al 25′ sfrutta bene l’occasione da rete.

Terzo e quarto gol arrivano sempre nella prima frazione: Dominik Marczuk al 30′ e Jakub Kałuziński 45+2′ (R) siglano le due reti finali. Ottima gara per il centrale rosanero.