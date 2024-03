Prossimo avversario Palermo. Pisa, Masucci: «Adesso bisogna fare più punti possibili»

Al termine del match tra Como e Pisa, con gli uomini di Aquilani usciti sconfitti per 3-1, Gaetano Masucci è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match ed esprimersi in vista dello sprint finale del campionato.

Di seguito le sue parole:

«Sappiamo di aver avuto un approccio non positivo e la partita si è messa subito in salita, poi dopo il 2 a 1 potevamo riacciuffarla, ma poi il terzo gol ci ha dato la mazzata. Quando inizi male, parti penalizzato. Peccato perché venivano da un periodo positivo. Dobbiamo riuscire ad avere un certo equilibrio, lavorare ancora di più e prepararci allo sprint finale. Bisogna stare sul pezzo, cercare di fare più punti possibili, poi si vede».