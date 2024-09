Primavera Palermo,-Avellino 2-2, Del Grosso: «La squadra oggi ha giocato una partita ad alta intensità»

L’allenatore della Primavera Cristiano Del Grosso ha commentato così il pareggio contro l’Avellino ai microfoni del sito ufficiale del club.

Ecco le sue parole:

«La squadra oggi ha giocato una partita ad alta intensità. I ragazzi sono stati bravi a restare compatti e corti. Nel secondo tempo – ha dichiarato l’allenatore rosanero – avremmo dovuto alzare la soglia dell’attenzione. La squadra avrebbe meritato di vincere per la mole di gioco prodotta e per le occasioni create. Siamo sulla giusta strada, voglio sottolineare l’atteggiamento positivo di chi è subentrato a gara in corso con tanta voglia di dimostrare».