Prima pagina Tuttosport: “Spalletti Obbligo di fiducia”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Caos Juventus

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il blocco si sposta sulle autostrade”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti sul filo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è l’uomo ovunque”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Rivolta dei Tir, Sicilia assediata”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

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Prima pagina Tuttosport: “Nè cuore Nè rispetto”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo che va in fuga raccoglie anche record”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti a picco”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “I rosa sbancano pure Mantova”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo vince a Mantova Ora dietro i rosa c’è il vuoto”

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Prima pagina Tuttosport: “«La Juve ha tutti contro»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo fa il vuoto: +5 sulla seconda”

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Ultimissime

Gianni-Rosati

Serie B, Rosati: «Il Palermo fa un campionato a parte, il primo posto è già prenotato. Solo il Pisa può avvicinarsi»

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La Nazione: “Carrarese, effetto Pagliuca: due vittorie e salvezza ritrovata. Ora l’esame Palermo al Barbera”

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Repubblica: “Inzaghi corre più di Guidolin e Iachini. Il Palermo viaggia a ritmo record, l’ex tecnico: «Può fare una corsa a sé»”

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mantova palermo 26-27 (8)

Giornale di Sicilia: “Dieci punti in quattro partite, in trasferta c’è aria nuova”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, ripresa a Torretta verso la Carrarese. Pierozzi vede il rientro, Barba ancora in dubbio”

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