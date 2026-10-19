Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti sul filo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Alla Juventus torna Conte?

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il blocco si sposta sulle autostrade”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è l’uomo ovunque”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

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Prima pagina Tuttosport: “Nè cuore Nè rispetto”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo che va in fuga raccoglie anche record”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti a picco”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “I rosa sbancano pure Mantova”

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Prima pagina Tuttosport: “«La Juve ha tutti contro»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo fa il vuoto: +5 sulla seconda”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Qui comanda l’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Fila 100, ritorno al futuro”

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Giornale di Sicilia: “Dieci punti in quattro partite, in trasferta c’è aria nuova”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, ripresa a Torretta verso la Carrarese. Pierozzi vede il rientro, Barba ancora in dubbio”

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Giornale di Sicilia: “Forte con i forti e porta chiusa. Il Palermo cambia marcia”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, la capolista se ne va”. Sasà Salvaggio ironizza: «Per vedere chi ci sta dietro ormai ci vuole il binocolo»

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Tuttosport: “Palermo, numeri da paura: Inzaghi vola in vetta e prepara la sfida alla Carrarese. Il Barbera è un fortino”

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