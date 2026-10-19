Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è l’uomo ovunque”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Il centrocampista è protagonista

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