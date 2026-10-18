Prima pagina Tuttosport: “Nè cuore Nè rispetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Che brutta Juve

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo che va in fuga raccoglie anche record”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti a picco”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “I rosa sbancano pure Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo vince a Mantova Ora dietro i rosa c’è il vuoto”

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Prima pagina Tuttosport: “«La Juve ha tutti contro»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo fa il vuoto: +5 sulla seconda”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Qui comanda l’Inter”

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Prima pagina Tuttosport: “Fila 100, ritorno al futuro”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tresoldi per il Milan”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tir fermi, incubo rifornimenti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caro gasolio, si fermano i tir parte la sfida a Salvini”

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Repubblica: “Serie A, caos VAR: De Marco ha un contratto ma non può lavorare. Scontro con Orsato e club senza risposte”

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Gazzetta dello Sport: “Sampdoria nel baratro, Corradi verso l’esonero. Arezzo corsaro al Ferraris, tre nomi per la panchina”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, avvio record. E i distacchi già pesano”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Segre rompe il digiuno dopo nove mesi. Il gol a Mantova vale doppio: il dottore è tornato”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record: dieci marcatori diversi e 16 gol. Inzaghi non dipende solo da Pohjanpalo”

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