Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Unica imbattuta in serie B. Migliore partenza nella storia fra i cadetti

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Prima pagina Repubblica Palermo: “I rosa sbancano pure Mantova”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo vince a Mantova Ora dietro i rosa c’è il vuoto”

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Prima pagina Tuttosport: “«La Juve ha tutti contro»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo fa il vuoto: +5 sulla seconda”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Qui comanda l’Inter”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tresoldi per il Milan”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tir fermi, incubo rifornimenti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caro gasolio, si fermano i tir parte la sfida a Salvini”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame da grande”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un due tre Cisse”

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Prima pagina Tuttosport: “In due è un’altra storia”

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Escl. Di Chiara: «Hernani fuori categoria. L’insalata di Inzaghi e quel giocatore arrivato al posto mio…»

Giorgio Elia Ottobre 19, 2026
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Serie A, la Lazio travolge la Juventus: finisce 0-3, a segno Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. La classifica aggiornata

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