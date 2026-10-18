Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo che va in fuga raccoglie anche record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Numeri da primato per l’inizio della stagione della squadra di Inzaghi

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “I rosa sbancano pure Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo vince a Mantova Ora dietro i rosa c’è il vuoto”

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Prima pagina Tuttosport: “«La Juve ha tutti contro»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo fa il vuoto: +5 sulla seconda”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Qui comanda l’Inter”

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Prima pagina Tuttosport: “Fila 100, ritorno al futuro”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tresoldi per il Milan”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tir fermi, incubo rifornimenti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caro gasolio, si fermano i tir parte la sfida a Salvini”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame da grande”

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Corriere dello Sport: “Tragedia prima di Cesena-Avellino, camion travolge due poliziotti in autostrada: morto un agente di 50 anni”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi acclamato a San Siro. Verso la Carrarese, Pierozzi può recuperare: Barba resta in dubbio”

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Corriere dello Sport: “Palermo, partenza da record: nessuna sconfitta tra le prime 40 squadre italiane. Inzaghi è già a +6 sulla terza”

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Escl. Di Chiara: «Hernani fuori categoria. L’insalata di Inzaghi e quel giocatore arrivato al posto mio…»

Giorgio Elia Ottobre 19, 2026
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