La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla del pressing sulla Regione per aiutare non solo chi è costretto

a sospendere l’attività ma pure chi ha visto crollare il fatturato. Spunta un tesoretto. La chiamata dei «volenterosi» l’estremo tentativo di salvare il governo. I renziani confermano l’astensione. Il Pd ammette: «Strada molto stretta». La Meloni: «Vergognoso mercimonio». In alto la foto.