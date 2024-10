Prestito clamoroso: Camarda da gennaio in Serie A | Titolare in zona salvezza

Il talentino è pronto a lasciare il Milan a titolo temporaneo per farsi le ossa in un club del massimo campionato che lotta per la salvezza.

Il Milan ha in casa quello che è additato da tanti come uno dei migliori talenti in circolazione. Stiamo parlando di Francesco Camarda, ragazzino di appena 16 anni che in tutta la trafila fatta con le giovanili rossonere è riuscito a segnare caterve di gol, facendo parlare di sé già in tenera età.

Addirittura il classe 2008 nella passata stagione ha fatto anche il suo esordio in prima squadra, diventando così il più giovane giocatore a mettere piede su un campo di Serie A. Anche dopo quei pochi minuti che gli concesse Stefano Pioli, si era pensato ad una sua ascesa rapida anche nel grande calcio.

Il talentino tuttavia fino ad ora non è riuscito più a scendere in campo con i grandi. Al momento Camarda milita in Serie C nel Milan Futuro, dove si sta facendo le ossa per prepararsi ad una eventuale chiamata di Fonseca. Il suo destino però potrebbe essere ben diverso da quanto se lo immaginava.

Un club di bassa classifica pronto a puntare su Camarda

Per un talento della portata di Camarda, giocare fin da subito in Serie A sarebbe davvero fondamentale per la sua crescita. E’ per questa ragione dunque che in casa rossonera si sta pensando di fargli fare un percorso del genere almeno a partire dalla prossima stagione. In particolare il Diavolo avrebbe intenzione di aprire questa tipologia di dialogo con l’Empoli.

Il club toscano, autore di un grandioso avvio di stagione, è molto bravo a far crescere i giovani talenti, in un ambiente piuttosto tranquillo. L’idea del Milan dunque sarebbe quella di dare il ragazzino in prestito alla società dei Corsi a giugno prossimo, consentendogli di trovare spazio nel massimo campionato. Non è da escludere però che un’operazione del genere possa concretizzarsi già a gennaio.

Camarda in attesa fino a giugno

Per il 16enne, che qualche mese fa ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club milanese, servirà attendere o fino a gennaio o fino a giugno per potersi affermare in Serie A.

Nel frattempo Camarda dunque dovrà solamente pensare a dare il massimo con la seconda squadra rossonera, e magari sperare che Fonseca, anche in un momento particolare, possa dargli una grande chance.