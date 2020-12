Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Palermo, Pippo Caffo, presidente della Vibonese, si è espresso così:

«I rosanero effettivamente ci hanno dato fastidio anche se abbiamo avuto le nostre occasioni che però non si sono concretizzate, come non si sono concretizzare per loro. Sono tornato in panchina ma magari la prossima volta vado in tribuna, visto che si sta più comodi e non rischio di farmi riprendere dall’arbitro, che forse sentiva solo la mia voce.





Faremo ammenda per il futuro, faremo sentire la nostra voce dagli spalti. Speriamo di fare risultato mercoledì, l’importante è giocare con grinta e autorità. La squadra c’è, devo ringraziare i tecnici che l’hanno preparata e i calciatori che scendono in campo. Purtroppo non avremo Statella ma sarà validamente sostituito. Intanto abbiamo infilato quattro risultati utili di fila e questo ci fa onore».