Lo ha detto al question time al Senato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Di seguito un estratto del suo intervento riportato da Gds.it”: “Questo approfondimento richiede un’attenta ed aggiornata valutazione delle problematiche tecnico – costruttive, delle ricadute in termini occupazionali, ambientali e trasportistiche e, più in generale, degli esiti di una puntuale analisi costi/benefici prevista dall’articolo 23 del Codice dei contratti, oltreché una compiuta verifica e valutazione dell’opera da parte di tutte le forze politiche e dei territori interessati. Sono convinta, infatti, che la realizzazione di opere utili e in tempi ragionevoli non può prescindere da una relazione virtuosa tra l’infrastruttura e il territorio che si fonda sull’ampio consenso intorno alle opzioni di sviluppo anche sociale e di vocazione economico – produttiva dei territori. Soltanto al termine di questa analisi che durerà qualche mese potrà essere assunta la decisione relativa all’eventuale realizzazione dell’opera e al suo finanziamento”, ha concluso De Micheli.