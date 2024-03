Pisa-Palermo: settore ospiti verso il sold-out

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Pisa e Palermo e il settore ospiti verso il sold-out.

Un altro sold out è vicino, lasciando da parte i malumori post Venezia e cancellando gli impegni prefissati per Pasquetta: all’Arena Garibaldi il Palermo potrà quasi certamente contare su un settore ospiti ancora una volta al completo.

Sono oltre 700 i biglietti venduti nella curva sud dell’impianto pisano, riservata ai tifosi rosanero con 891 posti complessivi: il curvino centrale registra già il tutto esaurito,

quello laterale ha disponibilità solo nelle file più basse.

Riempire gli stadi in trasferta può essere un’arma fondamentale per migliorare la classifica attuale: il Palermo spera dunque in altrettanti pienoni a Cosenza, Spezia (il 1° maggio, altra festività che richiederà un «sacrificio» ai tifosi) e Bolzano, il pubblico dal canto suo spera in una ricompensa fatta di risultati positivi. Pisa sarà il primo banco di prova, toccherà a Corini e ai giocatori trasformare in oro il lavoro della sosta.