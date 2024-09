Pisa, Corrado: “Centro sportivo? Non possiamo perdere neanche una settimana”

È arrivata l’approvazione in Giunta Comunale della delibera di adozione del piano attuativo per la costruzione del Pisa Training Center. Il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado, si è espresso con una nota ufficiale dalla società:

Le parole di Corrado: “I risultati di oggi sono per noi motivo di soddisfazione, ma restiamo concentrati sull’obiettivo più importante: arrivare al più presto alla vera e propria implementazione. In progetti di questo tipo e per un Club come il nostro, rispettare le tempistiche è fondamentale e, a questo punto, non possiamo più permetterci di perdere neanche una settimana rispetto a quanto pianificato“.