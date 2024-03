Pisa, Corrado attacca i media: «Quando sono avversari danneggiano la squadra»

Dopo più di un mese di silenzio stampa, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado rompe il silenzio parlando in conferenza stampa.

Qui le sue parole riportate da Sestaportanews:«Questo è un punto della situazione propedeutico al ritorno in conferenza stampa. Abbiamo programmato la conferenza prima della gara col Cittadella per evitare a fare speculazioni. Abbiamo fatto decantare una situazione per una quarantina di giorni che non ci era piaciuta affatto. Parlavano in troppi e ci siamo limitati a fare solo dei comunicati. Le cose che dovevamo dire le abbiamo dette attraverso forme scritte. Abbiamo scritto di far decantare questo per proteggere lo staff e la squadra.

La chiusura dello stadio dovuta a una mancanza d’attenzione da parte dei tifosi che avevano motivi di protesta sulla limitazione della capienza. Noi eravamo una vittima, ma anche noi avevamo l’obiettivo e la facoltà di poter protestare per questo fatto. Eravamo le uniche vittime di una situazione che stava diventando molto negativa anche per noi. Poi abbiamo avuto una sensazione di isolamento. Sembrava che le cose che riguardavano la squadra interessassero solo a noi, quindi perché parlare? Questo ha sorpreso sia me, sia Knaster che si era stupito che a nessuno interessassero gli sforzi della società sugli investimenti. Ha partecipato a iniziative sportive importanti anche in altri paesi, forse anche in contesti più importanti e non era abituato a questa situazione. L’ha giudicata quasi incomprensibile. Perciò ci siamo isolati per arrivare ad oggi precisare alcune nostre posizioni. Ero abituato a questa situazione perché 7 anni fa, quando decidemmo di venire a Pisa, lo facemmo dopo lunghi».